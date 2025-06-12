السوداني بذكرى فاجعة سبايكر: إنصاف الشهداء وأسرهم في سلم أولويات الحكومة

وقال في تغريدة على "اكس"، تابعتها ، أنه "بمزيد من الألم، نستذكر واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية، قبل إحدى عشرة سنة، حينما استهدفت الزمر الضالة شبابنا العزل، ومارسوا بحقهم أقسى طرق القتل الجبانة، في جريمة ، التي ستظل وصمةَ عار ودليلَ انعدام الإنسانية".وأضاف، أنه "وبرغم الجراح التي خلفها استشهاد أبنائنا، لكن الأبطال في القوات الأمنية العراقية، بمختلف صنوفها، ضمدوا جراح العراقيين، وحققوا الانتصارات على الجماعات الإرهابية التي قُبرت بالهزائم والذل".وأكد السوداني، أن "حكومتنا تضع إنصاف الشهداء وأسرهم في سلم أولوياتها، تقديراً واحتراماً والتزاماً تجاه تضحياتهم العظيمة".