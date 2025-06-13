السعودية: ندين الاعتداءات "الشنيعة" على "ايران الشقيقة"

ونقلت وكالة الانباء الرسمية البيان السعودي وجاء في نصه: "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية".وأضاف البيان انه "إذ تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة؛ لتؤكد أن على ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري".