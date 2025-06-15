البشائر: العدوان على إيران محاولة لإخضاع الأمة

وقال العلاق في كلمة بمناسبة يوم ، "الغدير ليس لحظة رمزية فحسب، بل عهد ومسؤولية، والتزام بمشروع إصلاحي لا يعرف المساومة، ولا يهادن في مواجهة الفساد والانحراف والتطبيع، وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة، فإننا نستحضر معاني النصر والثبات، ونؤكد أن خيارنا يبقى على الدوام منحازا لقضايا امتنا العادلة وقواها المجاهدة وشخصياتها الشجاعة التي تكافح العدوان وتدافع عن كرامة بلداننا وشعوبنا".وأضاف، أن " اليوم محاط بالتحديات، وبمحاولات تفكيك وحدته ونسيجه الاجتماعي، وتشويه هويته، وتذويب مؤسساته، لكننا نؤمن ان التحلي بالايمان والتصدي بروح المسؤولية التضامنية التي يعززها التخطيط الاستراتيجي، سوف يفشل جميع الرهانات على تفكيك وحدتنا وتراجعنا والتلاعب بمصيرنا".ولفت إلى أن "العدوان الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية في ، ما هو الا محاولة لاخضاع هذه الامة وهذه الدولة الكريمة لاملاءات الصهاينة والمستكبرين بعد ان عجزت شتى الاساليب السابقة للنيل من مكانتها ونهجها المقاوم الذي يستند الى تعاليم الاسلام الاصيل ويستنير بنهج صاحب الذكرى عليه السلام".وأتم، "نحن نرى في الوقوف مع الجمهورية الإسلامية والتضامن معها في بشتى الوسائل المتاحة واجبا شرعياً وأخلاقياً وإنسانياً، لما يمثله صمودها من عزة وكرامة لجميع والخيرين والرافضين والممانعين والبشرية جمعاء في شتى اصقاع الارض، ونأمل ان ينتهي هذا العدوان قريبا وان يندحر الاعداء ويولون الدبر".