مجلس النواب يرفع جلسته الاستثنائية

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ ، إن " رفع جلسته".وخلال الجلسة، قرر البرلمان تشكيل لجنة لتحديد أسباب عدم امتلاك أنظمة دفاع جوي.وقال النائب لـ نيوز، إن "مجلس النواب قطع عطلته واستأنف الدوام وعقد جلسة استثنائية تشاورية اليوم تمخض عنها حث الحكومة على بذل جهد دبلوماسي وإنساني، وتشكيل لجنة لمعرفة عدم امتلاك أسلحة دفاع جوي تحمي سيادته وأجوائه".وأضاف، ان "الموقف العراقي سيبقى دبلوماسياً وسياسياً، والعراق لا يمكن القدرة والإمكانية العسكرية للدخول في الحرب الجارية حالياً"، مبيناً أن "الجهد