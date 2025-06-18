الأمم المتحدة تشيد بدور العراق في إدارة الأزمات

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ ، انه "جرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الحرب الدائرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، وما تشهده من تطورات متسارعة. إذ أكد الجانبان، أن ما يحدث يُعدّ خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".وجدد ، "موقف الرافض بشكل قاطع لاستخدام أجواء أو أراضيه في الاعتداء على دول الجوار أو أي طرف إقليمي، مشيراً إلى أن العراق قدّم شكوى رسمية إلى ضد الخروقات التي ارتكبها الكيان الصهيوني".من جهته، اشاد الحسان، "بالدور الذي تلعبه الحكومة العراقية في من خلال الحنكة الدبلوماسية والسياسية، معتبراً أن العراق يمثل مفتاحاً مهماً للحلول السلمية في المنطقة".