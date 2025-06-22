الهيئة الوطنية للرقابة النووية العراقية: لم نؤشر تلوثا إشعاعيا جراء الضربة الأمريكية على إيران

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إنه "في إطار المهام والمسؤوليات الرقابية الموكلة لغرفة العمليات المركزية للطوارئ الاشعاعية والنووية في التأهب والتصدي والاستجابة للطوارئ النووية والاشعاعية، ومنذ اليوم الاول لبدء عمليات القصف الجوي الصهيوني للمنشآت النووية الايرانية في الثالث عشر من حزيران 2025، تم أتخاذ إجراءات التصدي والاستجابة المناسبة لمواجهة الاحداث".وأضافت الهيئة، "وبناءً على مستجدات الاوضاع في فجر يوم الاحد 22/6/2025، ونتيجة للضربات الجوية التي قامت بها الامريكية على المنشآت النووية الايرانية ومن خلال متابعة ورصد قياسات منظومات الرصد الاشعاعي والانذار المبكر وقياسات الخلفية الاشعاعية في المنافذ الحدودية لم يتم تأشير وجود تلوث إشعاعي يذكر وان جميع القياسات كانت ضمن حدود الخلفية الاشعاعية الطبيعية, وهذا ما نوهنا عنه منذ بداية الازمة في تحليل مجريات الأمور".