العراق يبدي موقفا من تفجير كنيسة في دمشق ويطلق تحذيرا

وذكر بيان للوزارة: إنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين".وأكدت الوزارة، "رفض القاطع لأشكال الإرهاب والعنف كافة التي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وجددت موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق".وحذرت الوزارة من "خطورة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف إثارة الفتنة وزرع الفرقة بين مكونات الشعوب"، مؤكدة، أن "استهداف دور العبادة والمواقع الدينية يُعدّ محاولة خبيثة لضرب النسيج الاجتماعي وجرّ المجتمعات نحو العنف الطائفي، وهو أمر يتطلب مزيدًا من اليقظة والتعاون الإقليمي والدولي لإفشال هذه المخططات".واختتمت بالقول: "نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".واعلنت في وقت سابق من اليوم، مقتل 9 مدنيين واصابة 13 آخرين بتفجير كنيسة مار الياس شرقي العاصمة دمشق.