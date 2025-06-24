حزب الدعوة: المنازلة انتهت لصالح إيران

اعتبر الاسلامية، الثلاثاء، أن المنازلة انتهت لصالح ، فيما أشار الى أن استطاعت أن تسجل ملحمة بطولية.

وقال الحزب في بيان، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشجاعة وحكمة قيادتها الرشيدة، وبسالة قواتها المسلحة ولاسيما الحرس الثوري، استطاعت أن تسجل ملحمة بطولية فريدة في التحدي والصمود ورد العدوان الصهيوني الظالم عليها، وتنتصر على قوى البغي والعدوان، وتسر بذلك قلوب والاحرار والمستضعفين في كل مكان، لتبقى شامخة للحق وراية عالية للاسلام وعزته".

وأضاف "لقد عدّ الكيان الصهيوني الغاصب عدوانه بمنزلة نزهة من دون أن يتوقع أنه قد تورط بحرب ضروس ضد شعب معروف بصلابته عند الشدائد وعلو همته في التحديات"، مردفا "لولا الامدادات والمساعدات العسكرية لهذا الكيان اللقيط لانهارت قوته سريعا كسرعة انهيار وضعه الداخلي، وهو اليوم يلعق جراحاته ويعدد خسائره الجسيمة، حين يجد لأول مرة في تأريخه من يقف بوجهه بقوة وصلابة نادرة، ويرد عليه الضربة بضربات أقسى وأمرّ".

ولفت الحزب الى أن "هذه المنازلة قد انتهت لصالح بهذا النصر الإلهي المبين، ويجب ان تكون الاستعدادات بأعلى المستويات في مواجهة أية منازلة أخرى قد يفكر بها الكيان الصهيوني مستقبلا وبما يناسبها من الأسلحة والمواقف والوحدة"، مهنئا "الشعب الايراني الشقيق والسيد القائد الامام الخامنئي وجنده الابطال بهذا الانجاز والإعجاز".