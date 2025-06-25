وقالت والتنمية البريطانية في تغريدة، ان " يشدد على ضرورة صمود وقف إطلاق النار بين وإسرائيل"، مشيرة الى ان "هذه فرصة لتأمين استقرار تشتد حاجة الشرق الأوسط إليه".وأكدت الخارجية البريطانية، انه "يجب آلا يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي، وعليها العودة لطاولة المفاوضات والعمل تجاه تسوية دائمة، تلك هي الرسالة التي أبحثها مع الزعماء في قمة اليوم".من جانبه، رد السفير العراقي على التغريدة بالقول: "ولكن الكيان الصهيوني يمتلك مئات القنابل النووية ويمارس ابادة جماعية وينتهك كل القوانين والاعراف الانسانية والدولية فلا مانع من ذلك، مالكم كيف تحكمون!!!".