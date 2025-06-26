بلقاء مع ممثل الأمم المتحدة.. وزير العدل يشدد على استدامة التعاون مع المنظمات الدولية

وقالت وزارة العدل في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير العدل ، التقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ، محمد الحسان، في مقر الوزارة، وبحث معه آفاق التعاون المشترك في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وآليات تطوير الشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ذات الصلة".وبحسب البيان، أكد الوزير خلال اللقاء أن "وزارة العدل تعمل بشكل وثيق مع لحقوق الإنسان، في إطار التزامات العراق الدولية، وتطبيق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة"، مشيرًا إلى أن " تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا، وتحرص على تنفيذ التوصيات الدولية الواردة من الجهات الأممية والمنظمات الدولية المختصة".وأوضح شواني أن "العراق قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، ومنها وغيرها من الهيئات المعنية"، مشددًا على "أهمية استدامة هذا التعاون في إطار الإصلاح المؤسساتي وتحقيق العدالة وحماية كرامة الإنسان".من جانبه، ثمّن الحسان "الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في تعزيز قيم العدالة وتطبيق معايير حقوق الإنسان بين مختلف مكونات الشعب العراقي"، مؤكدًا "دعم لجهود الوزارة، ومواصلة العمل المشترك في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العراق".