الأعرجي: الحكومة العراقية عازمة على تطوير شراكتها مع الهند بجميع المجالات

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل بمكتبه اليوم الأحد، السفير في ، سومن باغشي وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والهند وسبل تعزيزها وعلى جميع المستويات، لاسيما تطوير التعاون في المجال الأمني والاستخباري، وكذلك استكمال الحوار الإستراتيجي بين البلدين في الملفات الأمنية والاستخبارية والاقتصادية والاستثماريّة وتبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم بين البلدين" .وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد أيضا استعراض للأحداث في قطاع غزة وما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان وقتل وتجويع للشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة تحرك دول العالم وبشكل عاجل لوقف هذه الجرائم".وبحسب البيان، أشاد السفير الهندي، بـ"دور في محاربة الإرهابي، لما يمثله من تهديد للمنطقة والعالم".من جانبه أكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية عازمة على تطوير شراكتها مع جمهورية الهند الصديقة، وفي جميع المجالات"، مشيرا إلى أن "العراق منفتح على الدول الشقيقة والصديقة من خلال دوره في تقريب وجهات النظر وسعيه الدائم لاتخاذ مبدأ الحوار والقنوات الدبلوماسية سبيلا لحل النزاعات والإشكالات بين الدول، انطلاقاً من دوره المحوري في المنطقة".