مصدر حكومي: لا اتفاق مع أربيل حتى الآن وننتظر تنفيذ الإقليم لتعهداته

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان " ينتظر تنفيذ تعهدات حكومة الإقليم للمضي بحل الأزمة".وتابع إنه "لا يوجد أي اتفاق مبرم حتى الآن بين وحكومة