توجيه جديد من السوداني بشأن "فاجعة الكوت" (فيديو)

سياسة

السومرية نيوز – سياسة



قدم رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، خالص تعازيه ومواساته إلى عوائل ضحايا حادث الحريق الأليم الذي اندلع في أحد الأسواق التجارية بمدينة الكوت، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.