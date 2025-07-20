بدء استضافة وزيرة المالية داخل اللجنة المالية النيابية (وثيقة)

تأتي هذه الاستضافة بناءً على المادة (77/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2023، لمناقشة عدد من المحاور الهامة المتعلقة بالملفات المالية للدولة.محاور الاستضافة:تتركز المناقشات على المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاستضافة، والتي تشمل:أولاً: محاور نتائج تنفيذ برنامج الحكومة لوزارة المالية، ويخص:ثانياً: محاور تنفيذ موازنة سنوات (2023 - 2024 - 2025)، وتتضمن:ثالثاً: محاور إعداد جدول موازنة سنة 2025، وتشمل: