كردستان: يوم غد الجمعة إطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار الماضي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "يوم الخميس (٢٤ تموز ٢٠٢٥) تم إيداع مبلغ (٩٧٤,٨١٣,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وأربعة وسبعون مليارًا وثمانمائة وثلاثة عشر مليون دينار، مستحقة لرواتب موظفي ومستخدمي لشهر أيار".وأضاف الوزارة، "سيبدأ توزيع الرواتب غدًا الجمعة (٢٥ تموز ٢٠٢٥)".