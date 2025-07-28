العراق: الحوار والتفاوض السبيل الأمثل لحل الخلافات الإقليمية

وقالت الخارجية في بيان، "التقى نائب رئيس ، ، اليوم الاثنين بالسيد تشاي جيون، للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط، وذلك على هامش المؤتمر الذي تستضيفه بشأن القضية الفلسطينية، بمقر في المنظمة بنيويورك".

وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين والصين، وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة، لاسيما تطورات القضية الفلسطينية والمأساة الإنسانية المتفاقمة في ".



وسلط وزير الخارجية "الضوء على موقف العراق من الأحداث الجارية في غزة"، معرباً عن شكره للصين على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.



كما استعرض "رؤية العراق تجاه مجمل الأوضاع في المنطقة"، مؤكداً أن "الحوار والتفاوض يشكّلان السبيل الأمثل لحل الخلافات الإقليمية".

وأشار إلى سعي العراق لتعزيز علاقاته مع دول الجوار، ولا سيما مع الشقيقة، بما يضمن بناء علاقات متميزة تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.



من جهته، أكد المبعوث الصيني دعم بلاده لمواقف العراق وسياسته المتوازنة حيال قضايا المنطقة، مشيراً إلى تطابق وجهات النظر بين الجانبين في ما يتعلق بضرورة تعزيز ، وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والسلام.