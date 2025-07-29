السوداني يشكل لجنة للتحقيق بأي حالة استيلاء على الأراضي الزراعية بالدورة واطراف بغداد

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، انه "في ضوء تأكيد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس ، على متابعة كل تداعيات حادثة الاعتداء الآثم على إحدى دوائر الزراعة في جانب ، وبعد إلقاء القبض على المدير السابق الذي استعان بعناصر مسلحة وثبوت مخالفاته وفساده، وفي ضوء ما ورد من شكاوى عديدة، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة نائب رئيس ، وعضوية ممثلين عن هيأة ، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، لغرض التدقيق والنظر في الشكاوى والمظالم التي تعرض لها الفلاحون والمزارعون في منطقة الدورة وأطراف ".وأضاف ان "نتائج التحقيق ترفع إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي حالة تجاوز أو استيلاء على الأراضي الزراعية للمزارعين والفلاحين بغير وجه حق".