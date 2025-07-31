الحلبوسي والسفير الكويتي يبحثان حل الإشكالات العالقة

بحث تقدم وسفير لدى محمد الزمان، حل الإشكالات العالقة بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لحزب تقدم في بيان، "استقبل تقدم الرئيس سفيرَ لدى محمد الزمان".

وبحث اللقاء وفق البيان "العلاقات بين البلدين الشقيقين، وضرورة حلِّ الإشكالات العالقة من خلال اللجان المشتركة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".