مجلس النواب يؤجل جلسته وتوجيه بقطع "مليون" عن المتغيبين

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ان " اجل انعقاد جلسته".وبحسب إعلام البرلمان، فإن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب وجه بنشر اسماء اعضاء المجلس المتغيبين عن جلسة هذا اليوم واتخاذ الاجراءات بقطع مبلغ ( مليون دينار ) من رواتبهم".