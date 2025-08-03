الأعرجي: ماضون بالعمل على إعادة المخطوفين والمهجرين من الأيزيديين

وقال في بيان ورد لـ ، إن "جريمة الإبادة الجماعية بحق الأيزيديين محطة ألم لا يمكن نسيانها، لقد ارتكب الإرهابي بحقهم واحدة من أبشع الجرائم التي مازالت آثارها ماثلة تؤرخ للأجيال حقبة صعبة علينا أن نقف عندها بعدما تم تحرير مدننا العزيزة".وأضاف الأعرجي، أن " ماضية بالعمل على إعادة من نزح وهجر واسترداد من خُطف وفق خطط أمنية مستمرة تعيد أبناءنا من الأيزيديين إلى مناطقهم معززين في وطنهم مكرمين بين أهلهم".