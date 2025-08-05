مجلس النواب يعقد جلسة بحضور 169 نائباً

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ ، أن " عقد جلسته الرابعة من الفصـــل التشريعـــي الثاني للسنـة التشريعية الرابعة - الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة النائب الاول لرئـيـس المجلس مـحـسـن الـمـنـدلاوي".وأضاف، أن "عدد الحضور 169 نائباً".