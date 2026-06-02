بغداد وواشنطن تبحثان آفاق التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

وجاء في بيان للخارجية، "استقبل وزير الخارجية ، القائم بالأعمال في لدى ، وفي مستهل اللقاء، قدّم هاريس تهانيه للوزير بمناسبة تجديد الثقة به وتوليه مسؤولية للمرة الثالثة، متمنياً له النجاح في أداء مهامه".

وأكد القائم بالأعمال الأمريكي وفق البيان "دعم حكومة للرؤية الحكومية الجديدة والسياسات التي يتبناها رئيس ، والحكومة الحالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في العراق".



وشهد اللقاء "بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل تشكيل الحكومة الجديدة في ، إضافة إلى مناقشة التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".



كما تناول الجانبان الوضع الاقتصادي في العراق، وسبل معالجة عدد من التحديات الراهنة، بما يدعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي ويعزز فرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بحسب البيان.