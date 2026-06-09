بينها تخص الاختناقات المرورية.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

وذكر بيان لمكتب ، ان "المجلس أقر استمرار العمل بإيداع الإيرادات المتحققة من تصدير المنتجات النفطية في حساب المفتوح لهذا الغرض".وفي ما يخص الشأن المروري، أقر المجلس "التأكيد على الجهات ذات العلاقة تنفيذ (24213 لسنة 2024) بشأن معالجة الاختناقات المرورية، وتطبيق مدير المرور العام أو من يخوله البيان رقم (5) لسنة 2024 الصادر عن المديرية، والتنسيق بين ووزارتي الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والنقل، وقيادة عمليات ، بشأن تنفيذ الفقرات المثبتة في كتاب وزارة الداخلية المؤرخ في 2 أيار 2026".وفي الجانب القانوني، صوت المجلس بالموافقة على مشروع لقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010) وإحالته إلى .وفي إطار تنظيم العلاقات الخارجية، أقر المجلس تصديق بين وإسبانيا للتعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة.