الزيدي يبعث رسالة إلى الشرع تتضمن تعزيز العلاقات بالمجالات الاقتصادية والأمنية

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، بعث رسالة إلى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، نقلها رئيس العراقي الشطري".وتضمنت الرسالة، التأكيد على "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يرفع من مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة في المجالات الأمنية والاقتصادية، وفي إطار المصالح المشتركة".من جانبه، قدّم الشرع شكره "لرئيس الوزراء الزيدي وللحكومة العراقية، وأكد التزام بلاده بالتعاون مع لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضتها الأحداث الأخيرة في المنطقة، وأهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، خصوصاً في المجالين الأمني والاقتصادي".