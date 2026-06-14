الزيدي يبحث مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ملف المفقودين الكويتيين

وذكر لرئيس ، في بيان تلقته ، أن ياماشيتا قدمت في مستهل اللقاء التهاني إلى بمناسبة نيله ثقة وتشكيل الحكومة الجديدة.وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الملفات ذات العلاقة بين والأمم المتحدة، بضمنها الإجراءات والخطوات المتخذة بشأن ملف المفقودين الكويتيين.وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق ينظر إلى هذا الملف بوصفه "قضية إنسانية"، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين العراقي والكويتي، ومشدداً في الوقت ذاته على حرص على معالجة هذا الملف.من جانبها، أشادت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالخطوات التي حققتها الحكومة العراقية في المجالين الاقتصادي والأمني، مؤكدة استمرار دعم لجهود العراق ومسارات العمل الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتنمية.