الحكومة تحدد تموز موعداً لاستكمال الكابينة الوزارية وتؤكد: أزمة السيولة مؤقتة

– سياسة



أعلن رئيس ، علي فالح ، اليوم الأحد، عن قراره بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تبنيه لأي مشروع أو أجندة تابعة لأي حزب سياسي.







وأكد العبودي أن الدولة توفر كافة الضمانات لاستمرار عمل الشركات النفطية، مشيراً إلى وجود أولوية قصوى لملف الكهرباء والطاقة مع الالتزام بتوفير كافة المتطلبات لخدمة المواطنين.



وتابع العبودي أن الملف الأبرز في زيارة واشنطن سيكون التعاون الاقتصادي، موضحاً أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة سيولة مؤقتة، وأن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي لتجاوزها. وجاء هذا الإعلان في سياق تأكيدات رسمية نقلها المتحدث باسم الحكومة، ، في مؤتمر صحفي حضره مراسل ، أوضح فيه أنه سيتم استكمال الكابينة الوزارية في النصف الأول من شهر تموز المقبل، وذلك قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى .وأكد العبودي أن الدولة توفر كافة الضمانات لاستمرار عمل الشركات النفطية، مشيراً إلى وجود أولوية قصوى لملف الكهرباء والطاقة مع الالتزام بتوفير كافة المتطلبات لخدمة المواطنين.وتابع العبودي أن الملف الأبرز في زيارة واشنطن سيكون التعاون الاقتصادي، موضحاً أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة سيولة مؤقتة، وأن الحكومة لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي لتجاوزها.

وأكد، أن الموقف الرسمي للحكومة العراقية إزاء الاتفاق الأمريكي الإيراني يتمثل في دعم كافة التوجهات التي تدفع نحو الحلول السلمية.



وفيما يخص التغييرات الأخيرة في المناصب، أوضح العبودي أن هذه القرارات ليست عقابية، بل تأتي ضمن نهج حكومي جديد يهدف إلى المضي قدماً في تقييم أداء كافة مؤسسات الدولة.