السامرائي يزور مقر الجبهة التركمانية في كركوك ويؤكد أهمية الشراكة الوطنية

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية وعدد من القضايا المتعلقة بمحافظة ، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية بما يدعم الاستقرار ويحافظ على التعايش بين مختلف مكونات المحافظة".وأكد الجانبان أهمية والحوار في معالجة الملفات المشتركة، والعمل بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز الاستقرار والتنمية في كركوك وسائر المحافظات العراقية.وزار رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، الاحد، برفقة عدد من نواب وقيادات تحالف العزم، مبنى ، حيث كان في استقباله عدد من أعضاء المجلس، وعُقد اجتماع جرى خلاله بحث عدد من الملفات المتعلقة بواقع المحافظة واحتياجات أبنائها.وأكد السامرائي وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، أهمية دعم جهود مجلس المحافظة والحكومة المحلية في متابعة الملفات الخدمية والتنموية، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية في كركوك.كما تناول الاجتماع أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف القوى والفعاليات السياسية في المحافظة، بما يعزز التفاهم المشترك ويحافظ على خصوصية كركوك وتنوعها، ويخدم مصالح المواطنين ويستجيب لتطلعاتهم.يذكر ان رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، كان قد زار برفقة وفد من نواب وقيادات تحالف العزم، مضيف الشيخ ، أمير السادة النعيم، في ، حيث جرى خلال الزيارة بحث عدد من القضايا الوطنية والاجتماعية التي تهم أبناء المحافظة.وشدد السامرائي على "أهمية الدور الذي تضطلع به العشائر العراقية في تعزيز السلم المجتمعي والحفاظ على وحدة النسيج الوطني، مشيداً بمواقف الشخصيات العشائرية والاجتماعية الداعمة للاستقرار والتعايش بين مختلف مكونات ".كما تناول اللقاء "عدداً من الملفات المتعلقة بواقع محافظة كركوك وسبل دعم الاستقرار فيها، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين القوى الوطنية والفعاليات الاجتماعية والعشائرية بما يخدم المصلحة العامة".وقبل ذلك، زار رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، في محافظة كركوك، وفيما اكد أهمية المرحلة المقبلة، شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف المستويات القيادية والتنظيمية.وذكر بيان لمكتبه، ان السامرائي "زار برفقة وفد من قيادات ونواب تحالف العزم، مكتب التحالف في محافظة كركوك، حيث التقى عدداً من الكوادر التنظيمية وأعضاء التحالف في المحافظة".ولفت السامرائي الى أهمية تعزيز العمل التنظيمي وتوحيد الجهود بما يسهم في ترسيخ حضور التحالف ومواصلة التواصل مع المواطنين ومتابعة قضاياهم، مشدداً على أهمية المرحلة المقبلة وما تتطلبه من عمل منظم وتنسيق مستمر بين مختلف المستويات القيادية والتنظيمية.وكان قد أكد رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، اليوم الاحد، أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار والتنمية.وذكر بيان لمكتب السامرائي، ان الأخير "زار برفقة وفد من نواب وقيادات تحالف العزم، منزل القيادية في التحالف ساهرة غرب، وذلك ضمن زيارته إلى محافظة كركوك ولقاءاته مع الشخصيات والقيادات السياسية والاجتماعية في المحافظة".واشار السامرائي خلال الزيارة الى "أهمية تعزيز التواصل بين قيادات وأعضاء التحالف في مختلف المحافظات، وتوحيد الجهود بما يسهم في خدمة المواطنين ومتابعة القضايا التي تهم أبناء كركوك، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل المشترك لدعم الاستقرار والتنمية وتعزيز الحضور الوطني للتحالف".