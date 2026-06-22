العراق والأردن ومصر يؤكدون المضي بتنفيذ مخرجات "التعاون الثلاثي"

وقالت في بيان، "عقد وزير الخارجية ، اليوم الاثنين، مباحثات موسعة مع نائب ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية بدر ، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165)، المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان".

وجرى خلال المباحثات وفق البيان "استعراض مسارات التعاون المشترك بين الدول الثلاث في إطار آلية التعاون الثلاثي، وبحث سبل تعزيز وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لشعوب البلدان الثلاثة".



وأكد الوزراء "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين والأردن ومصر، وتفعيل مخرجات الاجتماعات الثلاثية السابقة، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة".



وتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ومعالجة التحديات التي تواجه المنطقة من خلال الحوار والتعاون والتنسيق المستمر.