القاضي زيدان يبحث مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب التعاون والتنسيق المشترك

وقال في بيان ورد لـ ، ان " ، القاضي استقبل، اليوم الخميس، رئيس الفريق الركن زيد حوشي".واضاف ان " قدم التهنئة إلى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بمناسبة تسنمه منصبه الجديد، وبحث معه التعاون والتنسيق المشترك بين القضاء وجهاز مكافحة الإرهاب، بما يحقق سيادة القانون”.