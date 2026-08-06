توجيه حكومي جديد يخص الوزارات الشاغرة

وقال مكتب في بيان، "وجه رئيس علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، بحضور وكلاء الوزارات التي لم يتم تسمية وزرائها حتى الآن الى جلسات مجلس الوزراء، وذلك لحين استكمال تسمية الوزراء".وخول الزيدي وفق البيان "وكلاء وزارات الدفاع، والداخلية، والتخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات العامة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والهجرة والمهجرين، والشباب والرياضة، صلاحية إدارة شؤون وزاراتهم، باستثناء الصلاحيات الحصرية التي تُعرض على الوزير المكلف بإدارة الوزارة بالوكالة".وأكد ، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الخميس، أن "هذا الإجراء يأتي لضمان انسيابية عمل الوزارات، وتسريع إنجاز مهامها، ومنع تأخير مصالح الدولة والمواطنين"، مشددًا على "ضرورة أن يبذل الوكلاء أقصى الجهود لرفع وتيرة العمل وتحسين مستوى الأداء".وتابع البيان "في ضوء ما طرحه عدد من الوكلاء خلال مشاركتهم في الجلسة، وجه رئيس مجلس الوزراء والإسكان والبلديات العامة بإعداد دراسة دقيقة بشأن الحلقي الرابع في العاصمة "، كما وجه بـ"شمول النازحين من المكون الإيزيدي في قضاء بمحافظة بمشروع المليون قطعة أرض سكنية".