بغداد والقاهرة تبحثان مشروع الربط الكهربائي وتخزين النفط العراقي

وقالت في بيان، "التقى وزير الخارجية ، اليوم الاثنين، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية بدر ، على هامش اجتماع على المستوى الوزاري المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات"، وفي هذا السياق، أعرب عبد العاطي عن دعم بلاده لاستقرار ومساندته في مواجهة التحديات المختلفة، مؤكداً أن العراق يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.



وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، مشيرين إلى ضرورة عقد اجتماعات آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن في أقرب وقت، وتسريع وتيرة تنفيذ مخرجاتها بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث.



وبحث حسين آفاق التعاون في المجالات كافة، ولا سيما قطاعي الطاقة والاقتصاد، بما في ذلك مشروع الربط الكهربائي وتخزين النفط العراقي، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بحسب البيان.



من جانبه، أطلع عبد العاطي وزير الخارجية العراقي على نتائج اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة (مصر والسعودية وتركيا وباكستان) الذي استضافته القاهرة مؤخراً، وما تضمنه من مناقشات بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



كما تناول اللقاء مسار المفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد حسين حرص العراق على أمن واستقرار المنطقة، ودعمه للمباحثات الجارية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز .