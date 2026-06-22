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العراق يعلن تضامنه مع قطر إثر انفجار "رأس لفان" الصناعية
سياسة
2026-06-22 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,459 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية العراقية
، الاثنين، عن تضامن
العراق
مع
قطر
إثر انفجار منطقة رأس لفان الصناعية.
وجاء في بيان للوزارة، "تعرب
وزارة الخارجية
عن تضامن جمهورية
العراق
مع
دولة قطر
الشقيقة إثر الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية، وما أسفر عنه من إصابات وخسائر".
وأكدت الوزارة "وقوف جمهورية العراق الكامل إلى جانب حكومة دولة
قطر
وشعبها الشقيق في هذا الظرف الأليم"، معربةً عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين.
واعربت وزارة الخارجية عن "ثقتها بقدرة الجهات المختصة في دولة قطر الشقيقة على التعامل مع تداعيات الحادث بكفاءة واقتدار"، مثمنةً الجهود المبذولة لحماية الأرواح والحفاظ على سلامة المنشآت الحيوية، ومتمنيةً لدولة قطر وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار، وجددت تضامن العراق الكامل مع قطر في مواجهة آثار هذا الحادث.
وكانت
شركة قطر للطاقة
أعلنت، اليوم الاثنين، وفاة 13 شخصاً جراء حادثة انفجار وقعت في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان.
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