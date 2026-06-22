العراق يرحب بتعيين نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية

أعلنت ، عن ترحيب بتعيين نبيل أميناً عاماً لجامعة .

وجاء في بيان للوزارة، "تعرب عن ترحيب جمهورية باعتماد على المستوى الوزاري، خلال دورته العادية الـ (165) المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، تعيين السيد نبيل أميناً عاماً لجامعة لمدة خمس سنوات، اعتباراً من الأول من تموز 2026، وذلك بإجماع الدول الأعضاء وبتفويض من القادة العرب".

وأكدت الوزارة تطلع العراق إلى التعاون مع الأمين العام الجديد بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.



كما تقدمت الوزارة بـ"خالص الشكر والتقدير للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، السيد ، تقديراً لجهوده وإسهاماته في خدمة قضايا وتعزيز دور خلال فترة توليه المنصب".



وجدد العراق، بوصفه أحد الأعضاء المؤسسين لجامعة الدول العربية، التزامه بدعم الجامعة ومؤسساتها، وحرصه على الإسهام الفاعل في تعزيز التضامن العربي وتحقيق المصالح المشتركة للدول والشعوب العربية، وفق بيان الخارجية.

وقرر مجلس على المستوى الوزاري اعتماد تعيين نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة بناء على تفويض من قادة الدول.