الحكم بالحبس الشديد لخمس سنوات بحق يزن مشعان الجبوري

وقالت الهيئة فير بيان ورد لـ ، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحقِّ المُدان (يزن ركاض الجبوري) ، يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، وذلك في القضيَّة المُحالة من جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة".وأوضحت أن "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية بالإدانة بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، التي بيَّنت قيام المُدان في العام 2024 بإيهام المشتكي بإشغاله صفة مستشار لرئيس ، وقدرته على ترتيب لقاءٍ معه، وتوفير تسهيلاتٍ لمصلحته".وأضافت إنه "قام بتكليف متهمٍ هارب يعمل مُديراً مفوضاً لإحدى الشركات العائدة للمُشتكي بسحب مبلغ (41) مليار دينار وتسليمه إليه بطرقٍ احتياليةٍ، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إصدار حكمها وفقاً لمقتضيات المادة الحكميَّـة".