رئيس الجمهورية لرئيس هيئة الحج: الفوز المتتالي بجائزة "لبيتم" يعكس الإدارة المهنية

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "رئيس الجمهورية ئاميدي استقبل، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، رئيس للحج والعمرة الشيخ والكادر المتقدم في الهيئة".واثنى رئيس الجمهورية "على جهود الهيئة وحرص العاملين فيها على خدمة الحجاج"، لافتا الى أن "فوز الهيئة بجائزة لبّيتم كأفضل بعثة حج من بين بعثات الدول الإسلامية، من حيث التنظيم والخدمات للعام الرابع على التوالي، يُعدُّ إنجازًا يجسّد حرص على خدمة ضيوف ، ويعكس حجم الجهود المبذولة والإدارة المهنية التي أصبحت محل تقدير".واضاف رئيس الجمهورية، ان "الفوز بجائزة لبيتم ولمدة 4 مرات متتالية، يعتبر انجازا مهما يبعث الامل للشعب العراقي الذي علم العالم الحضارة وهو الرائد في كل شيء".من جانبه، أعرب الشيخ عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على دعمه واهتمامه، مؤكداً أن "الهيئة ماضية في تنفيذ خططها التطويرية والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات، بما يضمن تقديم أفضل ما يمكن للحجاج والمعتمرين العراقيين، والحفاظ على سجل النجاحات التي تحققت بجهود جميع العاملين في الهيئة ومساندة مؤسسات الدولة".