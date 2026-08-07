وفد من الإطار التنسيقي يصل طهران لبحث ملف حصر السلاح

وقالت المصادر لقناة "العربية" وتابعته ، إن زيارة الوفد تأتي في إطار مناقشة التطورات السياسية والأمنية، وسبل التعامل مع ملف تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة.ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية بشأن أعضاء الوفد أو طبيعة اللقاءات المقرر عقدها في .وكانت قد أكدت خلية العراقي، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة من دون رجعة.