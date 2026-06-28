"ساعة الحساب" تدق ضد الفساد.. تأييد واسع لحملة الاعتقالات: اضرب بيد من حديد

بدأت فصول هذه العملية ليل السبت - الأحد، حيث انتشرت قوة مشتركة تضم والفرقة الخاصة لتنفيذ سلسلة من أوامر القبض القضائية التي طالت عدداً من المسؤولين السياسيين والحكوميين، بالإضافة إلى نواب وأمنيين ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ.تمركزت العمليات الميدانية في مناطق حيوية داخل العاصمة ، شملت المنطقة المحصنة، ومدينة ، والشعب، وزيونة، واليرموك، ومجمع القادسية السكني، ولم تتوقف الحملة عند حدود العاصمة، بل امتدت لتشمل عمليات توقيف في محافظات ، وبابل، وديالى، وصلاح الدين، وأربيل، وواسط، وغيرها من المحافظات.وقد تزامنت هذه التحركات مع إجراءات أمنية مشددة تمثلت في إغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية، حيث شوهدت آليات عسكرية ومدرعات تطوق عدداً من المنازل والفلل داخلها، وسط أنباء عن وقوع اشتباك محدود بين قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وعناصر حماية إحدى الشخصيات أثناء محاولة تنفيذ مذكرة توقيف، دون اتضاح طبيعته أو نتائجه النهائية.وبلغت الحصيلة الأولية للعملية اعتقال 43 شخصاً، بينهم موظفون ومديرون عامون وسياسيون ونواب ورجال أعمال، نُقل عدد منهم إلى لاستكمال التحقيقات، في حين أُفرج عن آخرين. وبدوره، قام رئيس هيبت الحلبوسي برفع الحصانة عن النواب المعتقلين تزامناً مع العطلة التشريعية، لتمكين من إجراء التحقيقات اللازمة.وأكدت مصادر رفيعة أن الحملة تستند إلى اعترافات جوهرية أدلى بها وكيل عدنان الجميلي، مشيرة إلى أن العملية لا تزال مستمرة مع تواتر أنباء عن تحضيرات لمرحلة ثانية من الملاحقات ستطال شخصيات من "الدرجة الأولى" ومدراء عامين ورجال أعمال إضافيين.كما أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بصدور أوامر منع سفر بحق عدد من السياسيين ورجال الأعمال، مع مداهمة شركة نفط الوسط. وأوضح المصدر أن السلطات تعمل على تتبع الشبكات المالية بصورة متكاملة عبر مراجعة حركة الأموال والعقود والتحويلات والملكية الفعلية للشركات، لتفكيك البنية الاقتصادية التي قامت عليها شبكات الفساد. وأفادت المصادر بأن المنطقة الخضراء لا تزال مغلقة حتى الآن، فيما ينفذ الأمن العراقي عمليات تفتيش في محيطها.يُذكر أنه مع وصول الزيدي إلى رئاسة الحكومة، أطلقت بغداد سلسلة إجراءات غير مسبوقة شملت إعادة هيكلة عدد من المؤسسات، وإجراء تغييرات في مواقع أمنية ومالية حساسة، وفتح تحقيقات في ملفات تتعلق بتهريب الأموال والعقود الحكومية والتحويلات المالية، بالتزامن مع تشديد الرقابة على النظام المصرفي، في إطار إصلاحات ترى الحكومة أنها ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين وتعزيز مؤسسات الدولة.على الصعيد السياسي، أفادت تقارير بأن زعيم التيار الصدري قد بعث برسالة إلى علي الزيدي، أعلن فيها دعمه الكامل لهذه الإجراءات الحكومية الرامية إلى ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد ومحاسبتهم، في خطوة تعطي زخماً سياسياً كبيراً للحملة.ومن الناحية الدولية، حظيت هذه الخطوات بتأييد من ، حيث صرح ياما ترابي، مدير مشروع "مكافحة الفساد وتعزيز التحكيم" في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بأن جهود في هذا المجال تشهد تطوراً ملحوظاً.وأوضح ترابي أن الخطوات الحكومية لاسترداد الأصول المسروقة تسير في الاتجاه الصحيح، رغم أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والجهد لتكون مكتملة، مؤكداً استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات للعراق في هذا السياق.ويرى محللون أن هذه الحملة تمثل تحولاً نوعياً، حيث انتقلت من استهداف الموظفين الصغار إلى ملاحقة شخصيات ذات نفوذ سياسي ومالي واسع، مما يشير إلى وجود إرادة سياسية للمضي قدماً في تفكيك شبكات الفساد والبنى الاقتصادية التي وفرت لها التمويل والنفوذ.ويعتقد متابعون أن أهمية الحملة الحالية لا تكمن في عدد المعتقلين فحسب، بل في الرسائل التي تحملها بشأن طبيعة المرحلة المقبلة، إذ تشير المؤشرات إلى أن الحكومة تسعى إلى الانتقال من إدارة ملفات الفساد إلى تفكيك البنى الاقتصادية التي وفرت لها التمويل والنفوذ، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية ما إذا كانت التحقيقات ستتوسع بالفعل لتشمل شبكات وشخصيات أخرى، أم أن الحملة ستتوقف عند حدود الاعتقالات التي شهدتها بغداد فجر الأحد.ويشهد الشارع العراقي تفاعلاً شعبياً ومحلياً واسعاً مع حملة الاعتقالات الأخيرة، حيث تبلورت حالة من الدعم الواضح لهذه الخطوات الحكومية التي استهدفت مسؤولين ونواباً وشخصيات ذات نفوذ. وقد عبّر المواطنون والمراقبون عن تأييدهم لهذا التوجه باعتباره تحولاً نوعياً في ملف مكافحة الفساد في البلاد.وفي هذا السياق، يؤكد المراقبون أن الأهمية الاستراتيجية لهذه الحملة تكمن في تجاوز ملاحقة الموظفين الصغار إلى استهداف البنى الاقتصادية التي وفرت التمويل والنفوذ لشبكات الفساد طوال السنوات الماضية، وهو ما عدّه المحللون مؤشراً على وجود إرادة سياسية حقيقية لتفكيك هذه الشبكات التي كانت تُعتبر سابقاً خارج نطاق المساءلة.وتتواتر المطالبات الشعبية والمحلية بضرورة استمرار هذه الحملة وعدم الاكتفاء بالاعتقالات التي جرت في مرحلتها الأولى، مع تزايد الترقب الشعبي لتوسع نطاق التحقيقات لتشمل شخصيات من الدرجة الأولى ومسؤولين بارزين آخرين.