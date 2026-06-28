نائب عن حملة ملاحقة الفاسدين: يجب أن تستمر حتى تحقيق أهدافها كاملة

وقال في بيان، "نعلن تأييدنا الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وبالتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية، في إطار لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به، ونعدّ هذه الخطوات ضرورة لحماية المال العام وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون".وأضاف "لقد أدى انتشار الفساد ونهب وسلب والشعب إلى إجهاض العديد من المشاريع الحيوية، واستنزاف مقدرات البلاد، وحرمان المواطنين من حقوقهم في الخدمات والتنمية، الأمر الذي يستوجب المضي بحزم في محاسبة كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو تمييز".وأكد أن "هذه الحملة يجب أن تستمر حتى تحقيق أهدافها كاملة، وفي مقدمتها استعادة جميع الأموال المنهوبة إلى ، ومحاسبة الفاسدين وفق القانون، بعيداً عن أي تساهل أو مجاملة أو ضغوط سياسية".وأتم الشيباني بالقول: "نتقدم بالشكر والتقدير إلى ، وإلى رئيس ، على دعمهم ومتابعتهم الحثيثة لملف مكافحة الفساد".