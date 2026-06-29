واشنطن: سنواصل الجهود بقوة لحماية الحرية الدينية في العراق

وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان ورد لـ ، ان "القائم بالأعمال السفارة التقى بمحافظ لمناقشة الأهداف المشتركة الرامية إلى بناء علاقة قوية ومتبادلة المنفعة بين والعراق".وأضاف ان "القائم بالأعمال سلط الضوء على الإمكانات المتاحة لتوسيع الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة والعراق في نينوى".وأكد أن "الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود بقوة لحماية الحرية الدينية في ".