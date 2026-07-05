واشنطن تؤكد التزامها بزيادة الاستثمارات الأمريكية في النمو الاقتصادي للعراق

وقالت السفارة، في منشور على منصة اكس، إن "زيارة القائم بالأعمال إلى هذا الأسبوع كانت مثمرة للغاية، وشملت التواصل مع الشركاء العراقيين والاجتماع مع كبرى الشركات الأمريكية".وأضافت أن "الزيارة تؤكد التزامنا المشترك بزيادة الاستثمارات الأمريكية في النمو الاقتصادي للعراق"، مبينة أن "الرسالة كانت واضحة، وهي أن يمتلك إمكانات هائلة، وأن الشراكة القوية بين البلدين كفيلة بإطلاق العنان لهذه الإمكانات".