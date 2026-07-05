صحيفة لندنية: العراق يلاحق 26 شخصية بينهم ثلاثة نواب

وقالت الصحيفة في خبر تابعته ، ان " ماتزال تطارد 26 شخصية متهمة بالفساد، من بينهم 3 نواب تمكنوا من الهرب".وأضافت ان "هؤلاء النواب رفعت عنهم الحصانة مع آخرين جرى اعتقالهم بأوامر من دون تصويت المجلس، كون البرلمان في تشريعية".وذكرت ان "النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح لرئيسه رفع الحصانة عن جرائم مشهودة طبقاً لأوامر قضائية في حال كان البرلمان في عطلة تشريعية".