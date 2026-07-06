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السيد الصدر: أهلا وسهلا بالوافدين لتشييع وتوديع الولي الشهيد
سياسة
2026-07-06 | 03:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
214 شوهد
الصدر
للمشاركين في تشييع السيد علي الخامنئي: أهلا بالوافدين لتوديع الولي الشهيد
السومرية نيوز
ـ سياسي
رحب زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الاثنين، بالوافدين لزيارة أبي
عبد الله الحسين
(ع)، وبالمشاركين في تشييع السيد علي الخامنئي.
نص التغريدة ادناه:
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