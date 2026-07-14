ترامب: سنبرم صفقات كثيرة مع العراق وشراكة قوية في مجال النفط قريباً

وقال خلال استقباله إن شركات النفط الأمريكية ستدخل السوق العراقية بمستويات غير مسبوقة، مؤكداً أن لا تعتقد بوجود حاجة إلى استمرار وجود عسكري في .وأضاف ترامب أن تمثل عبئاً على العراق والمنطقة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على حماية ، وأنها تراجعت عن فرض رسوم على عبور المضيق بعد اتصالات مع دول المنطقة مقابل التزامات استثمارية.وأشار إلى أن ترحب بالاستثمارات مقابل توفير الحماية للممرات البحرية، مؤكداً أنه منح إيران فرصة للتوصل إلى اتفاق.