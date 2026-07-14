الزيدي عن زيارة واشنطن: لن تكون عابرة وتأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة

وقال إنه يشكر الرئيس الأمريكي على حفاوة الاستقبال، مبيناً أن يعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع ، وأن الشركات الأمريكية ستدخل السوق العراقية خلال المرحلة المقبلة.وأضاف أن الحكومة تسعى إلى بناء تعاون اقتصادي واسع مع ، مؤكداً أن القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية الأراضي العراقية، وأنه بعد 30 أيلول لن تكون هناك حاجة لوجود أي فصائل أو قوات خارج إطار الدولة.واردف: "نحن من الدول المؤسسة لأوبك لكننا نريد حصة منصفة فنحن حاربنا الإرهاب بمعركة مكلفة ومدمرة للبنية التحتية".وأشار الزيدي إلى أن الدولة تسلمت أسلحة من بعض الفصائل، مؤكداً أن من يختار التحول إلى العمل السياسي سيتم التعاون معه.وتابع، ان "خسائر العراق جراء الإرهاب وصلت لأكثر من 400 مليار دولار".