السيد الحكيم: عشائر الأنبار قدمت تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب

وقال السيد ، في مؤتمر صحفي خلال زيارة الى محافظة حضرته ، إن "هدف الزيارة هو التواصل الاجتماعي وتعميق أواصر الأخوة مع العشائر الكريمة"، مشيرا إلى "ضرورة أن تنعم عوائل الشهداء بجميع استحقاقاتها رغم المعوقات المالية".وعلق السيد الحكيم على زيارة إلى ، قائلاً إن "هذه الزيارات تعكس حرص الحكومة على بناء علاقات استراتيجية تمثل مصلحة "، لافتا إلى أن "العراق يعاني من شح السيولة المالية مع انقطاع تصدير النفط بسبب الظروف الدولية والإقليمية".