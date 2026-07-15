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الزيدي يتحدث من واشنطن عن مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة
سياسة
2026-07-14 | 21:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
338 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
علي الزيدي
، أن الحكومة وضعت بمقدمة أولوياتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال مكتب
الزيدي
في بيان، "استقبل رئيس
مجلس الوزراء
، السيد علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء بتوقيت
بغداد
، في مقر اقامته
بواشنطن
،
وزير الخزانة
الأمريكي السيد سكوت بيسنت، والوفد المرافق له".
وأكد
رئيس الوزراء
خلال اللقاء أن "
العراق
يقف اليوم أمام مرحلة مختلفة يسعى معها إلى بناء دولة قوية ذات سيادة، خالية من الفساد، وتتمتع باقتصاد قوي ومستدام"، لافتاً إلى أن "الحكومة وضعت في مقدمة أولوياتها مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، عبر حزمة من الإجراءات المهمة".
وبين أن "العراقيين سيلمسون نتائج هذه الإجراءات خلال العام المقبل، الذي سيشهد تحسناً في العديد من الملفات، وفي مقدمتها الطاقة والاستثمار، بجانب تعزيز الاستقرار"، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تنفيذ عملية إصلاح وهيكلة شاملة للقطاع المصرفي وقطاع التأمين، إلى جانب الإصلاح الضريبي والكمركي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
من جانبه، عبّر وزير الخزانة الأمريكي عن دعم بلاده لسياسة
الحكومة العراقية
، وتوجهها الجاد نحو الانتقال بالعلاقة بين البلدين من الوجود العسكري إلى الاستثمار وتنمية الاقتصاد وتطوير قطاع الأعمال، والمضي نحو تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، من خلال الاستفادة المُثلى من الموارد والإمكانات الاقتصادية التي يمتلكها العراق.
وأكد بيسنت استعداد
الولايات المتحدة الأمريكية
لمساعدة العراق وتمكينه من تنفيذ خططه وبرامجه الاقتصادية، وتذليل العقبات التي تواجه التنمية، والعمل على وضع جدول زمني لدعم الاقتصاد العراقي وتعزيز مسارات الإصلاح الاقتصادي والمالي.
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