وزير الحرب الأمريكي يستقبل الزيدي في البنتاغون

وذكر مراسل في ، ان "وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، في مقر الوزارة.وعقد رئيس الوزراء مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي ، في وقت سابق بالبيت الابيض، وأكد ، أن بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم لتخطي التحدّيات الاقتصادية، فيما قال إن بلاده تدعم حكومة الزيدي في تعزيز الاستقرار والخطوات الاقتصادية.وتعد هي اول وعراقية تغطي احداث زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي الى الولايات المتحدة بكل تفاصيلها، ومن داخل المرافق الحيوية والعسكرية والامنية بامريكا.