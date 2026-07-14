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وزير الحرب الأمريكي يستقبل الزيدي في البنتاغون
سياسة
2026-07-14 | 14:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
413 شوهد
استقبل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث،
رئيس الوزراء
علي الزيدي
في مقر الوزارة.
وذكر مراسل
السومرية
في
واشنطن
، ان "وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث،
رئيس الوزراء
علي الزيدي
في مقر الوزارة.
وعقد رئيس الوزراء مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، في وقت سابق بالبيت الابيض، وأكد
الزيدي
، أن
العراق
بحاجة إلى شريك استراتيجي بحجم
الولايات المتحدة
لتخطي التحدّيات الاقتصادية، فيما قال
ترامب
إن بلاده تدعم حكومة الزيدي في تعزيز الاستقرار والخطوات الاقتصادية.
وتعد
قناة السومرية
هي اول
قناة عربية
وعراقية تغطي احداث زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي الى الولايات المتحدة بكل تفاصيلها، ومن داخل المرافق الحيوية والعسكرية والامنية بامريكا.
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