الزيدي يؤكد أهمية مشاركة الشركات الأمريكية في عملية التحول الرقمي

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي، فجر اليوم الأربعاء بتوقيت ، المدير التنفيذي لمؤسسة تمويل الأمريكية/DFC السيد بن بلاك، والوفد المرافق له، في مقر إقامة سيادته بالعاصمة الأمريكية ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "استعراض الفرص والمجالات المتاحة للتعاون بين ومؤسسة تمويل التنمية، للمشاركة في عمليات إعمار البنى التحتية، وتوسعة الشراكة بالتمويل للمشاريع والخطط التنموية المنعشة للاقتصاد العراقي، في قطاعات؛ الطاقة، والنقل، والزراعة، والاقتصاد الرقمي، والخدمات. والإنتقال الى مرحلة التنفيذ والمباشرة بهذه المشاريع".



واشار خلال اللقاء الى "مضي الحكومة في التحول بالاقتصاد العراقي، نحو التعدد والتنوع، ورفد بالمشاريع المواكبة التطور العالمي من خلال التركيز على الاقتصاد الرقمي، وإنشاء منافذ حكومية رقمية متكاملة، وتوسيع ، وإنشاء مراكز وطنية للبيانات التخصصية، والاستثمار في ، والأمن السيبراني"، وهي مجالات أكد "أهمية مشاركة الشركات الأمريكية فيها لتسريع عملية التحول الرقمي".



من جانبه، بيّن بلاك استعداد التنمية الدخول الى السوق العراقية بحزمة من شراكات التمويل للمشاريع الاستثمارية، والمساهمة في التنمية، وإسناد الشركات الامريكية في خطط الشراكة في مشاريع الصندوق بالقطاعات التنموية العراقية كافة.