مباحثات حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.. رئيس القضاء يلتقي مستشار الأمن القومي البريطاني

بحث ، مع البريطاني، جوناثن بأول، اليوم الأربعاء، التعاون بين ولندن في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.





وبحث الجانبان خلال اللقاء "التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".



وذكر بيان للقضاء، ان "التقى اليوم الاربعاء الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠٢٦، البريطاني، جوناثن بأول".وبحث الجانبان خلال اللقاء "التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".