غدا.. قائد القوة البحرية في البرلمان بشأن قضية الصياد العراقي

ووفقا للوثيقة التي وردت الى ، ان " والدفاع النيابية وجهت دعوة إلى قائد القوة البحرية لحضور اجتماع يعقد يوم الخميس المقبل، لمناقشة حادثة تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار من قبل واحتجاز طاقمه في الحدودية.وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة، فإن الاجتماع سيعقد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 16 تموز 2026، في مقر ، للوقوف على ملابسات تعرض زورق صيد عراقي لإطلاق نار واحتجاز طاقمه من قبل خفر السواحل الكويتي، وما أسفر عنه الحادث من استشهاد الصياد نجم وإصابة زميله، وذلك بتاريخ 4 تموز 2026".وأشارت الوثيقة إلى أن "الدعوة وجهت إلى قائد القوة البحرية، مع تبليغ المعنيين من قبل مديرية الحركات العسكرية، لاتخاذ ما يلزم بشأن حضور الاجتماع".